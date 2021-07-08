В Роскосмосе уточнили информацию по неизвестному объекту, который приближается к МКС.

Как сообщается, гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в среду заявил, что на расстоянии в 4,8 километра от МКС пройдёт космический объект UNKNOWN. Позже было заявлено, что объект пройдёт на расстоянии 1,5 километра и при необходимости будет принято решение о коррекции пути. Указывается, что данный объект является космическим мусором.

Согласно уточнённой информации, сближение объекта с МКС состоится 8 июля в 16:16 по московскому времени. Также в Роскосмосе заявили, что опасности космический мусор не представляет, вероятность его столкновения со станцией нулевая, а потому никаких манёвров, направленных на коррекцию пути МКС, проводиться не будет.

Недавно мы рассказывали о реакции американцев на заявление Рогозина о создании собственной космической станции. Многие считают, что Россия пытается сделать хорошую мину при плохой игре, но некоторые испугались, что в этом случае Москва будет сотрудничать в космосе с Китаем.