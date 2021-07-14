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Специалисты из Венского университета обнаружили геном древних людей, проживающих во время палеолита.

Как сообщается, обнаружить геном специалистам удалось в пещере Сацурблия, которая расположена в Грузии. В ходе исследования был применён новейший метод, который позволяет извлекать генетические данные из природных материалов и необходимости нахождения скелетов в этом случае нет. Учёные использовали почву из пещеры и выявили, что около 25 тысяч лет назад здесь обитало довольно много людей.

Результаты анализов показали, что обитатели пещеры генетически наиболее близки к жителям современной Западной Европы. Также были обнаружены генетические следы волка и бизона. До применения нового метода исследователи смогли обнаружить данные только одного человека, жившего в этой пещере около 15 тысяч лет назад.

Недавно мы сообщали о черепах, найденных в пещере Ирунга. У них отсутствовали передние зубы, причем, они были удалены ещё при жизни человека намеренно.

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