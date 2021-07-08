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Археологи обнаружили в Габоне черепа людей, у которых зубы были удалены ещё при жизни.

Находка была сделана в пещере Ирунга, которая находится под землёй на глубине 25 метров. Обнаружена пещера была в 1992 году. За всё время учёные спускались в эту пещеру лишь четыре раза, несмотря на современное оборудование. Как отмечается, пещера имеет четыре уровня и проникнуть в неё очень сложно.

В пещере учёные обнаружили украшения, оружие, мотыги, а также тысячи костей, и сумели идентифицировать из них останки 24 взрослых мужчин и женщин. Также были найдены останки четырёх детей. Было установлено, что тела сбросили в пещеру с высоты в 25 метров. Предполагается, что так их похоронили.

У найденных черепов отсутствовали передние резцы на верхних челюстях. Удалили их ещё при жизни – на это указывают хорошо зажившие лунки. Отмечается, что традиция удаления зубов у африканских племён существует и в настоящее время.

Недавно мы сообщали о найденной в Германии костяной статуэтке. Её возраст оценивается в 51 тысячу лет.

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