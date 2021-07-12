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Главное военное ведомство ФРГ сообщило об отмене встречи министра обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая была намечена на 12 июля. По какой причине глава Минобороны передумала встречаться с украинским лидером не сообщается.

Пока Зеленский, который в воскресенье прибыл в Германию с официальным визитом, успел встретиться только с главой «Христианско-демократического союза» Армином Лашетом, занимающим пост премьер-министра земли Северный Рейн – Вестфалия.

Также украинскому лидеру удалось встретиться в Германии с местным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.

Цель визита Зеленского – обсуждение той позиции, которую Украина в настоящий момент занимает на мировой арене. С Аннегрет Крамп-Карренбауэр он намеревался также поговорить о ситуации, которая сложилась на Донбассе, однако эти переговоры не состоятся.

 

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