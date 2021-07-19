Представители афганского оборонного ведомства сообщили, что бойцам АНСОБ удалось освободить от вооруженных сил «Талибана» (террористическая организация, запрещенная в РФ) сразу 3 уезда.

Отмечается, что данные уезды расположены в провинциях Нимроз и Бамиан. Согласно словам Тахира Зухаира, губернатора одного из регионов, военная операция по их освобождению началась утром и была завершена уже в течение суток. В настоящее время над ними реет флаг стран. В Минобороны Афганистана добавляют, что миссия по возвращению районов, взятых под контроль радикалами, продолжается.

В минувшую пятницу оборонное ведомство Афганистана опубликовало на своей странице в «Твиттере» сообщение о ликвидации более двухсот боевиков за прошедшие 24 часа. В СМИ напоминают, что террористическая группировка начала захват страны после того, как США и их союзники решили вывести из нее свои войска.