В августе некоторые категории россиян могут рассчитывать на получение новых соцвыплат и льгот.

Как сообщается, семьи с детьми получат единоразовую выплату в размере десяти тысяч рублей. Для этого ребёнку на начало учебного года должно быть не менее шести лет и не более 18 лет на 3 июля 2021 года. Выплату могут получить родители, усыновители, опекуны или попечители ребёнка.

Кроме того, пенсионеры, которые в 2020 году работали, могут рассчитывать на повышенную выплату по страховой пенсии. Отмечается, что прибавка индивидуальная и зависит от отчислений в ПФР.

Также в августе для пассажиров поездов дальнего следования появляется льгота, по которой они могут получить субсидирование доли в 30% от стоимости билета. Чтобы получить эту льготу, билет необходимо приобретать в плацкартах на определённые верхние боковые места.

Недавно в Совфеде оценили необходимость введения выплат для пенсионеров, которые поставили прививку от коронавируса. Как было заявлено, пенсионерам любые выплаты лишними не будут.