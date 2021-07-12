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На прошлой недели отдых на природе трагически закончился для 16 жителей Ленобласти, сообщает аварийно-спасательная служба региона. Она также отмечает, что ее сотрудники 50 раз привлекались для спасения людей.

Шесть раз спасателей вызывали люди, заблудившиеся или столкнувшиеся с другой экстремальной ситуацией в лесных массивах. Также 26 раз помощь сотрудников службы требовалась для спасения или поиска отдыхающих на водных объектах. Один эпизод относился к дорожно-транспортному происшествию, после которого пришлось извлекать пострадавших из автомобиля.

В результате 16 жителей Ленинградской области погибло, а еще пять числятся пропавшими без вести. Также шестерых отдыхающих удалось выручить из беды силами спасательной службы.

Увеличение числа жертв специалисты связывают с повышением температуры. Чтобы спастись от жары, люди чаще выезжают на природу. Одновременно растет и количество несчастных случаев.

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