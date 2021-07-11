В Кургане на днях пострадала местная жительница, которая выпала из автобуса.

Об инциденте сообщила сама пострадавшая в соцсети «ВКонтакте» в сообществе «Инцидент|Курган». По словам женщины, пожелавшей сохранить анонимность, водитель автобуса №366 не дал ей выйти, после чего поехал дальше, не закрыв при этом двери. Также она опубликовала фотографии с ушибами и кровоподтёками.

В комментариях пользователи Сети посоветовали пострадавшей обратиться за страховкой и в суд, а также рассказали об аналогичных случаях. Также в комментариях отметилась женщина, назвавшая себя контролёром и заявившая, что не видела такого инцидента ни на какой машине. Она попросила сообщить подробности инцидента, однако ответа на её сообщение до сих пор нет. Некоторые пользователи Сети также выразили сомнение, что инцидент мог произойти в автобусе, так как не было предоставлено доказательств.

Недавно мы сообщали о столкновении внедорожника Toyota и тягача «Урал», который перевозил бронетранспортёр. Инцидент произошёл в Ленобласти, водитель внедорожника серьёзно пострадал.