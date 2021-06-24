В Ленобласти произошло ДТП с участием внедорожника Toyota и тягача «Урал», который перевозил бронетранспортёр.

Как сообщается, инцидент произошёл на 83-м километре федеральной трассы «Скандинавия» около 18:30 по московскому времени. В результате дорожно-транспортного происшествия серьёзно пострадал водитель внедорожника. Также из-за аварии на трассе образовался затор, длина которого составила около семи километров в оба направления.

По имеющейся информации, водитель Toyota выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение с «Уралом». Тягач, как указывается, принадлежит Западному военному округу, среди военных пострадавших нет.

Сотрудники полиции вместе с военной автомобильной инспекцией ведут установление причин произошедшей аварии.

Недавно мы сообщали, что в Ленобласти пострадала семья, ехавшая на двух квадроциклах. Мужчина был доставлен в реанимацию, женщина с 4-летним ребёнком отделались ссадинами и ушибами.