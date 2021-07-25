Американский телеканал NBC Universal во время церемонии открытия Олимпийских игр в Токио показал карту стран, которая вызвала возмущение у КНР.

На данной карте Тайвань, а также острова, расположенные в Южно-Китайском море, были показаны, как не принадлежащие КНР. Китай же, как сообщается, считает их своими.

В итоге это привело к тому, что консульство Китая, расположенное в Нью-Йорке, выразило протест и заявило, что телеканал «нанёс ущерб достоинству и оскорбил чувства китайского народа».

Также авторы обращения обратились к руководству телеканала с призывом признать серьёзность данной проблемы, а также принять меры, направленные на исправление ошибки.

Ранее мы сообщали, что на официальном сайте Олимпиады была убрана граница между Украиной и Крымом. Позже, после выяснения обстоятельств, карта была изменена.