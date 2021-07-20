Марио Стефанов, обозреватель из Хорватии, в своей новой статье отметил, что РФ готовится к новому вооруженному конфликту, который может произойти в Черноморской акватории.

Согласно его словам, недавние происшествия рядом с Крымом, включая инцидент с эсминцем британских ВВС, показывают, что Запад собирается поменять геополитическую обстановку в Черном море, учитывая интересы Украины по отношению к полуострову. Данные процессы беспокоят Москву. Она собирается твердо отстаивать свою позицию касательно региона.

В результате уровень напряженности рядом с Крымом постоянно растет. Россия понимает это, поэтому всеми силами укрепляет свои морские силы, усиливая свое присутствие не только в Черном, но и в Средиземном море. Североатлантический альянс же пытается ограничить действия РФ, желая вытеснить ее из указанных регионов. Все это может привести к новой войне, считает Стефанов.