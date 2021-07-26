Начиная с 1 июля нынешнего года, в «чистые» районы города нельзя въезжать машинам с низким или неизвестным экологическим классом. В последнюю категорию входят 26% машин, используемых в РФ.

Новые изменения в ПДД касаются дорожных знаков, запрещающих въезд в конкретную зону грузовых и легковых авто, экологический класс которых ниже значения, отмеченного на «табличке». К примеру, если на ней нарисована цифра «4», то въехать на территорию нельзя всем машинам, у которых экологический класс не известен или ниже «Евро-4».

Раньше запрет не действовал на транспорт с неопределенным экологическим уровнем. Если водители проигнорируют дорожный знак, то им будет грозить штраф в размере 500 рублей. В настоящее время неизвестно, смогут ли данные нарушения фиксировать автоматически. Отмечается, что на российских дорогах сейчас можно встретить около 16 миллионов 700 тысяч автомобилей, не имеющих экологического класса. Большинство из них были выпущены свыше 15 лет назад.