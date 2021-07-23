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Киев не захотел покупать дешевый российский газ и теперь будет получать его из Европы по баснословным ценам, уверены читатели китайского издания «Гуаньча». Они также пишут, что «украинцы сделали Майдан, чтобы Германии было хорошо».

На страницах издания появилась новость о сделке США и ФРГ о достройке газопровода «Северный поток-2» и вводе его в эксплуатацию. Авторы отметили, что Украине это совсем не понравилось, однако спрашивать ее мнения даже никто не стал.

Китайские читатели заинтересовались этой новостью и оставили множество комментариев. Смысл которых в основном заключается в том, что Киев сам виноват в своих бедах.

«Украина всегда полагалась на деньги за транзит, которые она получала от России. На это она жила, неплохо зарабатывала. Так ещё всё время хотела шантажировать этим Россию, вынуждая её напрягаться. А теперь плачется и возмущается”, — удивляется украинским аппетитам комментатор IHEAVEN.

Вспомнили читатели и Байдена, который назначил встречу с президентом Украины Зеленским на 30 августа. Примерно в это же время строительство газопровода должно подойти к концу:

«Во время встречи Байден в частном порядке скажет Зеленскому: “Мы сделаем всё возможное, чтобы не допустить завершения строительства трубопровода, но, к сожалению, он уже завершён”», — написал пользователь под ником Guancha.

«Больше всех проиграла Украина — не надо было виснуть на ноге США», – добавил еще один читатель.

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