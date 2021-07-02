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В ЛДНР заявили о гибели 2-х ополченцев в ходе обстрелов, осуществленных украинскими вооруженными силами.

Отмечается, что за последние 24 часа ВСУ как минимум 26 раз нарушили режим перемирия, открыв стрельбу по территориям самопровозглашенных республик. Представители ЛНР сообщили, что им пришлось открыть ответный огонь по украинским позициям, с которых наносились удары.

В ДНР отметили, что во время этих обстрелов погиб один военный, а еще один получил различные ранения. Огонь со стороны украинских силовиков был открыт примерно в шесть часов утра по Москве. Атака велась в направлении поселений Ленинское и Минеральное с использованием минометов и артиллерийских орудий калибра 122 миллиметров. На Украине пока никак не прокомментировали данную информацию.

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