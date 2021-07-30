Спутники России и Китая приближаются на опасное расстояние к космическим аппаратам других государств, что несет в себе скрытую угрозу, заявил начштаба британских ВВС Майкл Уингстон. Он предположил, что Москва и Пекин таким образом собирают разведывательные данные.

Уингстон также назвал действия РФ и КНР «сомнительными и опасными». Также военный чиновник отметил, что Китай создает оружие для космоса, которое сможет ставить помехи американским и британским спутниками на орбите и ослеплять их на некоторое время. Россия же в течение всего прошлого года запускала аппараты, оснащенные ядерным оружием.

Все эти заявления были озвучены на церемонии в честь появления в Великобритании космического командования. Эта страна намерена в следующем году запустить свой спутник, а также на протяжении 10 лет превратиться в великую космическую державу.