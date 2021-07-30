Читатели британского информагентства Daily Express рассказали о том, что в случае начала вооруженного конфликта между США и РФ последнюю могут поддержать некоторые страны Евросоюза.

В опубликованном материале журналисты напомнили, что РФ и Китай собираются провести в августе масштабные военные маневры, которые направлены на улучшение взаимодействия между вооруженными силами обеих стран. По мнению экспертов, Москва тем самым пытается продемонстрировать Вашингтону свой огромный боевой потенциал.

В комментариях под статьей многие британцы поделились своим мнением касательно возможной войны Соединенных Штатов с Россией и Китаем. Они отметили, что американцев, скорее всего, поддержат лишь Британия и Австралия. При этом на сторону Москвы вполне могут стать Париж и Берлин.