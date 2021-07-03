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В России будет увеличен размер прожиточного минимума. Постановление начнёт действовать с 1 января 2022 года.

Согласно имеющейся информации, прожиточный минимум составит 11 950 рублей. Для людей, которые являются трудоспособными, он будет установлен на отметке в 13 026 рублей. Это, как отмечается, на 324 рубля больше по сравнению с той суммой, что установлена в настоящее время.

Для населения пенсионного возраста прожиточный минимум увеличивается на 255 рублей до 10 277 рублей. Детский прожиточный минимум будет увеличен на 289 рублей и составит 11 592 рубля.

Действовать данное постановление будет в течение всего 2022 года. Кроме того, отмечается, что в 2022 году МРОТ вырастет примерно на 6,4% и будет составлять около 13 617 рублей.

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