В попытке разорвать отношения России и ЦАР страны Евросоюза решились на шантаж.

Власти ЕС потребовали от руководства Центральноафриканской Республики оставить в стране только европейских инструкторов l’EUTM, которые будут заниматься обучением вооруженных сил. Сейчас с этой задачей успешно справляются российские специалисты, которые помогли центральноафриканцам разгромить коалицию бандформирований. Однако такое положение дел не устраивает Запад, который стал стремительно терять позиции в Африке.

В связи с этим работа российских инструкторов постоянно становится предметом спекуляции западных СМИ, которые связывают россиян с «ЧВК Вагнера».

ЕС угрожает отменить финансовую помощь для ЦАР в размере 30 миллионов евро, если россияне продолжат работу в республике.

Ранее оказывать помощь своей бывшей колонии отказалась Франция, которая лишила ЦАР 6 миллионов евро.

Центральноафриканские журналисты уверены, что отличить настоящих друзей от шантажистов не составит труда, поэтому сотрудничество России и ЦАР будет лишь расширяться.