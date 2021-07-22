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Анна Герман, писательница и политический деятель из Украины, заявила, что принятый ранее закон о коренных народах может стать причиной краха страны.

Согласно ее словам, киевские власти попросту не осознают, насколько велика данная угроза. Она добавила, что от возможной катастрофы государство отделяет всего один указ Владимира Путина, российского лидера. Она затронула данную тему, когда ее спросили о том, может ли Киев не позволить гражданам ЛНР и ДНР получать паспорта РФ.

Писательница считает, что Киев ждут еще большие проблемы, чем возможность у жителей Донбасса получить российское гражданство. Она отметила, что после введения законопроекта о коренных народах немалое количество русскоговорящих жителей страны задумались о переезде. Если же российские власти упростят процесс выдачи паспортов, то Украину ждет настоящая катастрофа.

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