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Как только Россия ослабнет, Украина нанесет ей «точный удар в челюсть» и отправит в «короткий нокаут», уверен экс-заместитель командующего Силами спецопераций генерал Сергей Кривонос. Он также заявил, что этого момента нужно подождать 10–15 лет.

За это время продолжил расхрабрившийся генерал, украинская армия должна «нарастить мышцы». Все годы, которые Кривонос отвел РФ до «ослабления», Киев должен усиливать свои ВС и одновременно демонстрировать желание вернуть утраченные территории дипломатическими методами.

Ранее не менее абсурдное заявление сделал и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он заявил, что намеченный на 23 августа саммит «Крымской платформы» станет ядром международной коалиции, намеренной бороться за «возвращение полуострова». Также, по его словам, саммит еще больше сплотит страны, намеренные бороться с «российской агрессией».

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