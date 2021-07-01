Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Украинский парламентарий Иванна Климпуш-Цинцадзе пожаловалась на потерю Киевом «морального превосходства» над Россией в общении с западными странами. В 2014 году стране удалось привлечь невиданную ранее поддержку Европы и США, но сейчас она медленно и уверенно стремится к нулю.

Депутат заявляет, что проблема кроется в отсутствии реальных реформ, которые так и не были проведены с того же 2014 года. Также нет никаких успехов в борьбе с коррупцией, о чем Украине прямо заявляют западные партнеры. Вполне вероятно, что нежелание властей что-то менять и приводит к утрате поддержки.

Все больше стран Запада, по словам Климпуш-Цинцадзе начинают более благосклонно относиться к России, чем к Украине. Это подтверждается продолжением строительства газопровода «Северный поток-2», который скоро может быть введен в эксплуатацию.

При таких условиях Украине ни в коем случае нельзя сдавать позиции. Она должна отказаться от предлагаемых Европой компенсаций и разрабатывать принципиально новые стратегии обеспечения безопасности страны. При этом важно учитывать как техническую, так и экономическую составляющие данных стратегических планов.

Вам может понравиться

В Словакии провели испытания летающего автомобиля AirCar

Прототип автомобиля-самолета, разработанный словацкой компанией Klein Vision, прошел первые испытания. Он вылетел из города Нитра и спустя 35 минут успешно приземлился в аэропорту Братиславы. Профессор Стефан Кляйн, который занимается разработкой

Опубликовано видео испытаний российской активной защиты “Арена-М” для танков Т-72Б3

В YouTube-аккаунте Первого канала появилась видеозапись фрагментов программы «Часовой» от 27 июня, в которой показали испытания активной защиты «Арена-М», установленной на танк Т-72Б3. В ходе испытаний КАЗ Т09-А6 была проверена

В Польше опубликовали доказательства государственной поддержки нацизма на Украине

Польский журналист Станислав Левицкий в своей публикации в издании Myśl Polska заинтересовался взглядом Украины на Вторую мировую войну. Он заявил, что Киев стремится всеми силами отделить себя от России, но
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 1 июля – ясно, до 23 °C | город Мытищи: погода, 1 июля – небольшой дождь, до 19 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 1 июля – ясно, до 21 °C | Южно-Сахалинск: погода, 1 июля – дождь, до 12 °C | Королев: погода, 1 июля – ясно, до 29 °C | Подольск: погода, 1 июля – небольшой дождь, до 19 °C | Армавир: погода, 1 июля – ясно, до 29 °C |