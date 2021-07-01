Украинский парламентарий Иванна Климпуш-Цинцадзе пожаловалась на потерю Киевом «морального превосходства» над Россией в общении с западными странами. В 2014 году стране удалось привлечь невиданную ранее поддержку Европы и США, но сейчас она медленно и уверенно стремится к нулю.

Депутат заявляет, что проблема кроется в отсутствии реальных реформ, которые так и не были проведены с того же 2014 года. Также нет никаких успехов в борьбе с коррупцией, о чем Украине прямо заявляют западные партнеры. Вполне вероятно, что нежелание властей что-то менять и приводит к утрате поддержки.

Все больше стран Запада, по словам Климпуш-Цинцадзе начинают более благосклонно относиться к России, чем к Украине. Это подтверждается продолжением строительства газопровода «Северный поток-2», который скоро может быть введен в эксплуатацию.

При таких условиях Украине ни в коем случае нельзя сдавать позиции. Она должна отказаться от предлагаемых Европой компенсаций и разрабатывать принципиально новые стратегии обеспечения безопасности страны. При этом важно учитывать как техническую, так и экономическую составляющие данных стратегических планов.