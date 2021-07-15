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Представители украинского оборонного ведомства сообщили в соцсети «Твиттер» о получении ВМС Украины первого беспилотника Bayraktar TB2, созданного турецкими специалистами.

В настоящее время проводятся финальные тесты ударного БПЛА перед его приемом на вооружение. Андрей Таран, глава украинского Минобороны, отметил, что тем самым ВСУ получат эффективное средство для слежения за черноморской акваторией, а также уничтожения наземных и морских целей возможного противника.

О скором получении турецких дронов Владимир Зеленский, украинский лидер, заявил еще около двух недель назад. Он отметил, что военные страны уже прошли обучение по управлению этими беспилотными летательными аппаратами. Турция также должна будет построить для Украины новый корвет.

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