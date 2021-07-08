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Учёные в ходе исследования выяснили, как изменялись тело и мозг у Homo.

Выяснилось, что размер тела менялся независимо от мозга и наоборот. Так, низкие температуры приводили к тому, что масса тела у Homo увеличивалась, но на мозг это влияния не оказывало. Мозг, как было установлено, увеличивался в результате умственной активности.

Всего в ходе исследования специалисты изучили тела и мозг 300 окаменелостей, принадлежащих роду Homo. Они были собраны по всему миру. После изучения размеров, полученные сведения сопоставили с климатом, который был установлен в то время.

Средний размер тела весьма сильно изменялся и основное влияние оказал именно климат. Так, у людей, проживающих на севере, размер тела был больше, так как в этом случае расходуется меньше тепла. В современное время эта тенденция всё ещё действует.

Размер мозга был крупнее там, где люди промышляли охотой – это является более сложной умственной задачей, способствующей эволюции мозга.

Ранее мы сообщали о том, что климат оказывал влияние на численность майя. Как указывается, засуха привела к их исчезновению.

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