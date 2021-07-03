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Группа исследователей смогла определить, из-за чего именно произошло вымирание цивилизации майя, проживавшей в древнем городе Ицан. Всему виной оказались климатические изменения.

В рамках проведенного исследования, специалисты проанализировали окаменелые фекалии, которые были обнаружены в ближайшем водоеме. Они попытались узнать причину исчезновения народа майя, проживавшего в данном районе около 3,3 тысячи лет назад. В итоге им удалось выяснить, что это произошло из-за засухи.

Эксперты выделили несколько отрезков времени, в рамках которых наблюдался неурожай. Первый произошел между четырнадцатым и десятым веками до нашей эры, а последний зафиксирован между третьим и первым веками до нашей эры. При этом сильнее всего численность населения города упала в период с 400-го по 210-й годы до нашей эры. Майя пытались адаптироваться к новым климатическим условиям, но в итоге они все равно покинули данные места.

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