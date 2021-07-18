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Группа исследователей из США определила, что собаки уже с рождения могут распознавать многие жесты людей и устанавливать с ними зрительный контакт. Волки на это не способны.

Специалисты осуществили ряд опытов, в которых приняли участие несколько десятков собак и волков. Ни один из диких хищников не распознал человеческий жест, который указывал на расположение еды. При этом больше половины щенков ретривера, которые контактировали с людьми гораздо меньше, чем волки из-за малого возраста, почти сразу поняли, на что им указывали.

Эксперты считают, что у собак имеются врожденные навыки к пониманию жестов людей, то есть постоянное нахождение рядом с ними на протяжении многих поколений оказало влияние на генетику животных. Однако это не значит, что с течением времени они не получают новых умений для общения со своими хозяевами – напротив, их становится намного больше.

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  • Анна
  • 15.07.2021
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