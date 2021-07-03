Учёные выяснили, что характер мужчины имеет зависимость от его группы крови. Такие выводы были сделаны в ходе проведения соцопроса.

Так, выяснилось, что мужчины с I группой крови имеют самый высокий уровень тестостерона и именно они наиболее популярны у женщин. Также они отличаются страстностью и изобретательностью в постели.

Мужчины со II группой крови проявляют в постели меньшую активность, но взамен этого они являются верными и надёжными партнёрами. Как отмечается, свои чувства они буквально способны выразить всего лишь одним взглядом.

Мужчины, которые имеют III группу крови, отличаются чувственностью и романтичностью, но не всегда хранят верность своей партнёрше. Многие из них предпочитают недолгие романы.

Для тех женщин, кто желает постоянных и консервативных отношений, стоит выбрать мужчин с IV группой крови. Кроме того, отмечается, что они также хороши в постели.

Недавно учёные выяснили, что мозг мужчины имеет много общих белков с его семенниками. Это, как считают специалисты, доказывает связь между проблемами с мышлением и сексуальными расстройствами.