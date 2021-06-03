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Мозг и мошонка мужчин имеют много общего. Это доказывает связь между проблемами с мышлением и сексуальными расстройствами, уверены британские и португальские ученые.

При экспрессии генов экспертам удалось подтвердить наличие 13 442 общих белков между семенниками и мозгом мужчины. Кроме того, сперматозоиды и отдельные мозговые структуры связаны с передвижением веществ изнутри организма во внешнюю среду. Наконец, и там, и там происходит активный обмен нейротрансмиттерами.

По словам ученых, организм тратит огромное количество энергии на те процессы, для которых предназначены мозг и семенники. То есть, на мышление человека и продуцирование спермы.

Из всего этого эксперты сделали вывод, что мозг и мошонка имеют весьма схожее строение. Поэтому шутки о мужчинах, думающих исключительно нижней частью тела, являются шутками лишь частично.

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