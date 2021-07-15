Учёные Университета Луизианы в США сумели найти следы цунами, образовавшегося из-за падения метеорита, который спровоцировал гибель динозавров.

Как сообщается, учёные совершили анализ сейсмических изображений, находящихся в штате Луизиана. На глубине около полутора километров были найдены отпечатки, указывающие на очень сильную рябь после огромной волны. Волны, которые привели к формированию такой ряби, были высотой до 1500 метров.

Последствия подобного цунами весьма катастрофически сказались как для морских обитателей, так как их вымывало на землю, так и для обитателей суши, так как их такой волной смыло в океан.

Несмотря на то, что цунами длилось не один день, оно не стало основной причиной вымирания динозавров – их гибель в большей степени спровоцировали климатические изменения, начавшиеся после падения метеорита.

Учёные недавно выяснили, что динозавры начали вымирать ещё до падения метеорита. Предполагается, что произошло это из-за похолодания, к которому они не смогли приспособиться.