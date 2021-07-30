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Группа исследователей из Чехии смогла изготовить металлическую воду, способную проводить электричество, в условиях лаборатории.

У обычной воды показатель проводимости находится на не очень высоком уровне, поэтому чешские специалисты приняли решение разработать жидкость, способную проводить электричество так же эффективно, как проволока из меди. Для этого они положили в воду щелочные металлы, однако последние стали взрываться.

Чтобы не допустить этого, они взяли каплю состава из натрия и калия, а затем добавили ее в вакуумную камеру, на которую начали воздействовать паром. В результате высвобожденные электроны растворялись в воде еще до начала взрывной реакции. Тем самым ученым удалось создать металлическую воду, которая на протяжении 5-6 секунд показывала свойства полноценного проводника.

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