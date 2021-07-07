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Туроператоры начали снова предлагать российским туристам горящие туры. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».

Как отмечает гендиректор Travelata.ru Станислав Сацук, горящие туры доступны ещё с прошлой недели. Согласно заявлению туроператоров, после открытия Турции наблюдался ажиотаж, однако теперь он заметно спал – число туристов упало примерно на 15%.

Это привело к падению цен на туры. Так, стоимость тура на неделю упала на 17% и составляет около 29 тысяч рублей. Также указывается, что на некоторые горящие туры распространяются скидки вплоть до 40%.

Эксперты считают, что подобная ситуация может плохо повлиять на туроператоров и привести многих из них к банкротству. Как сообщает представитель Национальной сети турагенств Игорь Блинов, немало туров продаются на регулярные рейсы и они не получают за это комиссии. Это приводит к тому, что некоторые работают в убыток.

Недавно врачи рассказали, каким людям стоит отказаться от отдыха на море. В первую очередь, речь идёт о людях с сердечно-сосудистыми проблемами, а также с болезнями лёгких.

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