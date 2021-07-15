Граждане Центральноафриканской Республики благодарны российским инструкторам за проведенную работу с местной армией (FACA). Об этом сообщил генеральный директор Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов.

Он также отметил, что МИД России обратил внимание на информационное противодействие, оказываемое россиянам, работающим в ЦАР.

«Содружество офицеров за международную безопасность выражает благодарность МИД РФ и Марии Захаровой за поддержку! Мы действительно постоянно находимся под давлением клеветнической информационной кампании и вынуждены защищать свое честное имя», – говорится в заявлении СОМБ.

На территории африканской республики находятся инструкторы из РФ. Россияне, которых иностранные журналисты приписывают к «ЧВК Вагнера», занимаются профессиональной подготовкой местных силовиков. В результате этого сотрудничества в ЦАР появилась боеспособная армия, разгромившая боевиков.

Важность этого взаимодействия понимают обычные граждане. По всей стране прошли митинги в знак благодарности россиянам.

«Люди благодарны, что мы прекрасно обучили и оснастили FACA и она смогла спасти обычных людей от террора. Сейчас в стране налаживается мирная жизнь, которой не было целые десятилетия. Это вызывает недовольство у “западных партнеров” ЦАР», – заявил Александр Иванов.