В ряде СМИ сообщили, что корабль Yuma американского ВМФ, предназначенный для транспортировки десанта и техники, вышел из акватории Черного моря.

Отмечается, что ранее он участвовал в совместных маневрах с партнерами и союзниками по Североатлантическому альянсу. Его текущее местоположение можно увидеть с помощью мониторингового ресурса Marine Traffic. Согласно имеющимся данным, это судно на данный момент расположено в Мраморном море и плывет в сторону Средиземноморья.

Ранее в черноморском регионе прошли учения Sea Breeze 2021, в которых приняли участие свыше тридцати стран, включая Соединенные Штаты, Украину, Болгария и Британию. Они привлекли к данным маневрам свыше 4 000 военных, 30 самолетов и вертолетов, а также 40 различных судов и 100 единиц боевых машин.