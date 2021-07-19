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Подразделения армии США находятся в Сирии для борьбы с террористами. Об этом заявил командующий силами США в Сирии и Ираке полковник Уйэн Маротто.

Он также сообщил, что возглавляемые Вашингтоном силы коалиции продолжат активную борьбу с радикалами, оставшимися на территории ближневосточной страны.

Представитель Пентагона подчеркнул, что американские военные продолжат сотрудничество с курдскими группировками, в составе которых числится немало боевиков «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в РФ).

Вторжение войск США в Сирию Вашингтон аргументировал необходимостью расширения операции против боевиков, но в итоге, сейчас местные радикалы помогают «миротворцам» в разграблении арабской республики.

Под руководством американцев на востоке Сирии организована контрабанда нефти и зерна. Украденные природные богатства вывозятся в соседний Ирак, где реализуются на черном рынке. Борьбой с оставшимися вооруженными группировками Пентагон давно уже не занимается.

Разгромить ИГ удалось сирийской армии в результате продолжительного масштабного наступления. Активное участие в антитеррористической деятельности принимала «ЧВК Вагнера». Россияне провели ряд успешных операций против радикалов, позволив Дамаску вернуть контроль над большей частью территории государства.

Незаконное нахождение американских военных в Сирии является угрозой безопасности республики, а также грубо нарушает международные нормы и суверенитет страны. Подобные заявления Дамаска, наряду с требованиями немедленно освободить захваченные территории, Вашингтон продолжает игнорировать.

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