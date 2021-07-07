Практически все последние российские военные учения задействуют МиГ-31K – истребители, способные нести гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Как пишет американское «ортодоксально-консервативное» издание The Trumpet, это служит явным знаком того, что Россия твердо удерживает лидерство в мировой гонке гиперзвукового оружия. Перевод статьи представлен изданием discover24.ru.

Учения, проведенные над восточным Средиземноморьем в последнюю неделю июня, стали наиболее известным случаем, когда Россия развернула истребители-перехватчики со знаменитыми «Кинжалами». Генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, командующий дальней авиацией на российской авиабазе Хмеймим в Сирии, объявил, что эти учения прошли успешно. «Пилоты самолета получили практические навыки для выполнения задач в новых географических районах», – сказал он, добавив, что пилоты отрабатывали наведение на «условного противника» и выполнили задание «качественно». Что касается самолета и другого оборудования, Кобылаш сказал, что он «еще раз подтвердил свою высокую надежность».

Считается, что гиперзвуковые ракеты, такие как «Кинжал», способны произвести революцию в войне благодаря своей скорости и маневренности. Чтобы считаться гиперзвуковой, ракета должна иметь возможность лететь со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука, или около 3840 миль в час [свыше 6000 км/ч]. Многие из них могут развивать скорость, в 15 раз превышающую скорость звука. Ракеты также способны маневрировать, что означает, что их траектория может быть быстро изменена в полете, даже в последние несколько секунд перед поражением цели.

Сочетание гиперзвуковой скорости и сложной маневренности означает, что такие ракеты могут уклоняться даже от самых передовых известных систем защиты. В 2018 году генерал Джон Хайтен, командующий Стратегическим командованием США, заявил сенатскому комитету по вооруженным силам, что у Америки «нет никакой защиты, которая могла бы отрицать использование такого оружия против нас». «Сейчас мы беспомощны», – добавил по этому поводу сенатор Джеймс Инхоф.

Military.com отмечает, что такие ракеты также нельзя увидеть на радаре, потому что их высокая скорость приводит к тому, что «давление воздуха перед боеголовкой формирует плазменное облако – оно движется вместе с оружием, поглощая радиоволны и делая его практически невидимым для активных радиолокационных систем».

«Вызывает тревогу мысль о том, что США не могут защитить себя от некоторых из непостижимо разрушительных ядерных вооружений России. Но более важным регионом, требующим ответа на растущую военную мощь России и растущую агрессию, является Европа», – утверждает The Trumpet.

Президент России Владимир Путин однажды назвал распад Советского Союза «величайшей геополитической катастрофой ХХ века». Он много лет работал над восстановлением былой славы империи. По мнению издания, именно эта цель четко проявилась в 2008 году, «когда Россия вторглась в Грузию и захватила два ее региона. Это снова стало очевидным в 2014 году, когда к России присоединился Крымский полуостров. Модернизация Путиным ядерного потенциала России, включая гиперзвуковые системы доставки боеголовок, продиктована той же всеобъемлющей целью».

Из всего сказанного выше The Trumpet делает вывод в духе современной позиции правящих кругов США: «Европейцы видят все более враждебное тяготение России к ядерному оружию и другим непостижимо разрушительным вооружениям, таким как истребители МиГ-31К, способные нести «Кинжалы». И страх перед Россией, который сейчас становится все более сильным среди многих европейцев, усиливает их желание объединить Европу в политическом и военном отношении. Они считают, что в рамках единого европейского блока они смогут лучше противостоять растущей российской угрозе».