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Британское издание The Sun анализирует последние события в Черноморском и Балтийском регионах и заявляет, что риски начала Третьей мировой войны сильно возросли. Авторы публикации считают, что на протяжении нескольких недель подряд напряженность в отношениях между НАТО и Россией постоянно увеличивается, что в конечном итоге может привести к взрыву.

Они напоминают, что Североатлантический альянс провел в Черноморском регионе масштабные учения вместе с Украиной и Грузией, которые РФ еще перед началом назвала антироссийской провокацией. Также эксперты вспомнили инцидент с эсминцем «Дефендер» и голландским фрегатом Evertsen.

Россия, по словам журналистов, также повышает напряженность. Так, она отправила сразу три атомных подводных лодки в Балтийское море на парад ВМФ, а также планирует в сентябре провести учения «Запад-2021» совместно с ВС Белоруссии. Кроме того, РФ отправляет свои истребители на перехват разведывательных самолетов, пугает Литву полетами в непосредственной близости от ее границ, что также является признаком возможной войны.

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