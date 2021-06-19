Ученые Мичиганского университета убедительно доказали, что слухи о внезапном обрушении крупнейших на планете ледниковых щитов оказались несколько преувеличенными. На самом деле даже нестабильный ледник будет рассыпаться гораздо дольше, чем демонстрировали результаты проводимых ранее исследований.

Чтобы подтвердить свою теорию, ученые разработали компьютерную модель разрушения ледникового щита Туэйтса, расположенного в Западной Антарктиде. Они проверили возможность крушения отдельных скал разной высоты, включив в исследование даже самые нестабильные и практически вертикальные элементы щита.

Моделирование показало, что быстрого распада ледников точно не будет. Все дело в том, что тающий лед не превращается сразу в воду, а на протяжении длительного времени остается в переходном состоянии. В котором он больше похож на блин, который медленно растекается по поверхности сковороды. В этом состоянии он просто истончится и растечется по местности, не успев разрушиться.

По словам возглавляющего исследование Джереми Бассиса, ранее считалось, что айсберги, которые практически постоянно отваливаются от ледника Туэйтса, способны сделать обрушение щита не таким катастрофическим. Они остаются на дне океана и давят на ледник снизу, тем самым укрепляя его. Несмотря на это, повышения уровня океана все равно избежать не удастся, что объясняется огромной площадью щита. Она составляет 74 000 квадратных миль, что примерно равно площади американского штата Флорида.

Ожидать ли катастрофы

Бассис поясняет, что если бы ледник обрушился одномоментно, последствия вполне могли быть катастрофическими. Так как уровень воды сразу же поднялся до весьма опасных значений. Но если благодаря айсбергам и особенностям таяния льда этот процесс будет продвигаться постепенно, то у человечества есть шанс избежать катастрофы.

По имеющимся сегодня прогнозам, разрушение щита затянется как минимум на несколько десятилетий. Все это время можно и нужно предпринимать меры для уменьшения выбросов в атмосферу углекислого газа и метана, чтобы стабилизировать ситуацию.

Еще одна участница исследовательской группы Анна Кроуфорд заявляет, что моделирование, проведенное для ледника Туэйтса, вполне можно применить к другим щитам не только в Антарктиде, но и в Арктике и Гренландии. С ними будет происходить один и тот же процесс, который человечеству под силу если не остановить полностью, то как минимум стабилизировать.

Подводя итог, Бассис отметил, что исследования будут продолжаться. Путем введения в них дополнительных переменных, ученые усовершенствуют модели, чтобы еще более точно спрогнозировать судьбу ледниковых щитов, а вместе с ними – и всей планеты.