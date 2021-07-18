Представители Минздрава Украины разместили в соцсети «Фейсбук» сообщение о получении еще двух миллионов доз препарата от COVID-19 под названием Moderna от Соединенных Штатов по программе COVAX.

Отмечается, что еще одна крупная партия вакцины была доставлена в воздушную гавань Киева сегодня, 18 июля, в утренние часы. Ее доставку осуществили сотрудники ЮНИСЕФ. В опубликованном тексте говорится, что привезенные препараты будут использованы для прививки групп и коллективов из прошлых стадий вакцинации.

Вторая доза препарата ставится через 28 суток после первой. Логическими операциями и хранением вакцины на Украине будут заниматься специалисты американского агентства USAID. В СМИ сообщают, что на данный момент времени полностью вакцинировались лишь 1,4 миллиона украинцев, что не превышает 3,5 процента от общей численности населения страны.