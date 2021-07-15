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Египтологам удалось соединить записи из древнеегипетской Книги Мертвых с фрагментом, который был когда-то давно оторван.

Как отмечается, возраст свитка из льняной ткани, на который были нанесены записи Книги Мертвых, оценивается примерно в 2300 лет. Записи содержат различные заклинания, которыми сопровождался человек по имени Петосирис в загробный мир.

Данный свиток вместе с другими артефактами из хранилищ Музея классических древностей Тисе при Кентерберийском университете в Новой Зеландии был оцифрован и выложен в свободный доступ. После этого была найдена ещё одна часть рукописи, которая находилась в Лос-Анджелесе в Исследовательском институте Гетти.

Отмечается, что льняной свиток достаточно длинный, особенно с учётом второго фрагмента, но даже в этом случае он является лишь небольшой частью от всех бинтов Петосириса. Предполагается, что эти части можно будет найти в музеях по всему миру, однако как так могло произойти, учёные сказать не могут.

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