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Международная группа учёных собирается при помощи современных технологий разгадать тайну пирамиды Хеопса.

Как сообщается, будут задействованы голографические радиолокаторы. С их помощью планируется осуществить просвечивание пирамиды в радиодиапазоне и найти скрытые ходы и тоннели. Приборы были созданы в лаборатории Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана.

Найти потайные помещения пирамиды специалисты пытались ещё в прошлом веке. Новое оборудование планируется разместить как на поверхности пирамиды, так и внутри неё в уже известных помещениях.

Затем будет разработана упрощённая математическая модель, которая позволит найти в пирамиде пустоты.

Недавно мы сообщали об 11 древних пирамидах, которые были обнаружены в Турции. Их возраст оценивается примерно в 12 тысяч лет.

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