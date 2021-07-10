читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Заранее спланированная информационно-психологическая операция Великобритании с вторжением эсминца Defender в российские территориальные воды стала для Лондона и НАТО настоящим фиаско. Аналитик украинского издания «Тиждень» называет ее поражением Запада.

Автор напоминает содержание документов, найденных в графстве Кент. В них ясно говорится, что Лондон рассчитывал на агрессивную реакцию России. Однако Москва повела себя совсем не так, как ожидалось. Из-за этого Британия, а вместе с ней и Украина оказались в стане проигравших.

По словам эксперта, Россия переиграла Британию и Североатлантический альянс. Она не только не оправдала их ожиданий, но еще и запаслась доказательствами провокационных действий эсминца. Поэтому Лондон оказался в глупом положении, пытаясь отрицать вторжение и предупредительные выстрелы с бомбометанием. Также Россия показала Западу лишь то, что захотела, поэтому разведка, которая проводилась одновременно с провокацией, не сумела получить никакой секретной информации.

Вам может понравиться

Гиперзвуковое оружие приблизит Индию к началу ядерной войны с Пакистаном

Создание Индией гиперзвуковых ракет вполне может помочь ей завершить ядерную гонку с Пакистаном в свою пользу, уверен автор американского издания Майкл Пек. Его публикацию в эксклюзивном переводе представляет портал Discover24.

Бегство НАТО из Афганистана: Почему США проиграли талибам и чем это все закончится

Вывод американских войск с военной базы Баграм, который даже не был согласован с командованием правительственных сил, стал символом всей кампании США в Афганистане. 20 лет назад они пришли в эту

Сергей Лавров: Либеральные силы предлагают РФ проглотить оскорбление от британского эсминца

В своей лекции «Международная деятельность России для развития российских регионов» в Дальневосточном федеральном университете глава внешнеполитического ведомства РФ обрушил лавину критики на либералов, слишком уж вяло отреагировавших на инцидент с
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 10 июля – ясно, до 31 °C | город Мытищи: погода, 10 июля – переменная облачность, до 30 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 10 июля – небольшая облачность, до 23 °C | Южно-Сахалинск: погода, 10 июля – переменная облачность, до 21 °C | Королев: погода, 10 июля – ясно, до 32 °C | Подольск: погода, 10 июля – ясно, до 30 °C | Армавир: погода, 10 июля – ясно, до 29 °C |