Заранее спланированная информационно-психологическая операция Великобритании с вторжением эсминца Defender в российские территориальные воды стала для Лондона и НАТО настоящим фиаско. Аналитик украинского издания «Тиждень» называет ее поражением Запада.

Автор напоминает содержание документов, найденных в графстве Кент. В них ясно говорится, что Лондон рассчитывал на агрессивную реакцию России. Однако Москва повела себя совсем не так, как ожидалось. Из-за этого Британия, а вместе с ней и Украина оказались в стане проигравших.

По словам эксперта, Россия переиграла Британию и Североатлантический альянс. Она не только не оправдала их ожиданий, но еще и запаслась доказательствами провокационных действий эсминца. Поэтому Лондон оказался в глупом положении, пытаясь отрицать вторжение и предупредительные выстрелы с бомбометанием. Также Россия показала Западу лишь то, что захотела, поэтому разведка, которая проводилась одновременно с провокацией, не сумела получить никакой секретной информации.