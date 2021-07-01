Разведывательный самолет ВВС США RC-135 организовал провокацию над Охотским морем, но вынужден был быстро уносить крылья из-за ответа России, пишет китайское издание Sohu.

Появление самолета-разведчика в непосредственной близости от восточных границ РФ не осталось незамеченным. Практически сразу на перехват вылетел истребитель Су-30СМ, который в считанные секунды догнал американскую воздушную машину.

Пилот Су-30 подошел на минимальное расстояние и начал совершать маневры, ясно показывающие, что американцу здесь не рады. Столь мощный напор спровоцировал панику летчика ВВС США, который бросился наутек.

Китайские эксперты отмечают грамотные действия ВКС России, однако предполагают, что это далеко не последняя провокация Соединенных Штатов.