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В китайском информационном агентстве Sohu отметили, что маневр РФ по переброске своих военных кораблей к Гавайским островам неприятно удивил Соединенные Штаты.

Авторы материала отмечают, что около двадцати судов Тихоокеанского флота России направились к Гавайям для участия в масштабных военных маневрах. Они отмечают, что экипажи кораблей проводили отработку действий, направленных на нейтрализацию авианосной ударной группы вероятного врага.

В статье при этом указывается, что учения российских ВМС стали большой неожиданностью для США, которые уже давно считают весь Тихий океан своими территориальными водами. По этой причине появление крупной группировки боевых судов рядом с Гавайями сильно обеспокоило Вашингтон. Американцам даже пришлось перебрасывать в регион одну из своих АУГ.

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  • Анна
  • 01.07.2021
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