Хотя Великобритания, Соединенные Штаты и другие западные страны намного сильнее России по численности авианосцев, у России есть новейшие ракеты. Поэтому использование авианосцев для «запугивания» России не сработает, отмечает китайский портал Sohu в публикации, посвященной ​​российской гиперзвуковой ракете «Кинжал». Представляем перевод основных моментов этой статьи.

Во время холодной войны для борьбы с американскими авианосцами Советский Союз создал комплекс вооружений и тактик, основанный на противокорабельных ракетах большой дальности, платформах-носителях и системах целеуказания. После распада СССР Россия не смогла сохранить целостность этой системы, значительно снизив боевую мощь. Но с восстановлением экономики Россия последовательно разработала ряд гиперзвуковых ракет, способных поражать авианосцы, и комплекс «убийц авианосцев» был перезапущен.

1 марта 2018 года президент России Владимир Путин впервые публично обнародовал, в числе прочих, новую разработку – гиперзвуковую ракету воздушного базирования «Кинжал». Имеются различные указания на то, что «Кинжал» – гиперзвуковая ракета, разработанная на базе наземной тактической баллистической ракеты «Искандер-М». Согласно заявлениям российских военных, «Искандер-М» имеет высокоманевренную баллистическую конструкцию, так что противоракетному комплексу крайне сложно ее перехватить.

С точки зрения внешнего вида ракета «Кинжал» (номер Х-47М2) имеет двухконусную боевую часть, за которой следует цилиндрический снаряд, а в хвостовой части снаряда имеется 4 аэродинамических управляющих поверхности руля направления, расположенных в форме буквы «Х». По соотношению к размерам истребителя МиГ-31К длина ракеты оценивается примерно в 7,7 метра, а диаметр корпуса ракеты – около 1 метра. Ракета «Искандер-М» имеет похожий размер: длину 7,3 метра, диаметр снаряда 0,92 метра, вес около 3,8 тонны, максимальную дальность действия 500 километров.

С 1 декабря 2017 года гиперзвуковая ракета воздушного базирования «Кинжал» встала на боевое дежурство в Южном военном округе. Благодаря уникальным скоростным летным и техническим характеристикам носителя она может поразить цель в течение нескольких минут. Снаряд имеет скорость полета в 10 раз превышающую скорость звука, может маневрировать по всей траектории полета, может преодолевать все активные системы ПВО и противоракетной обороны, может нести ядерные или обычные боеголовки и поражать цели на расстоянии до 2000 километров.

Разные цвета головной части ракеты «Кинжал» и конструкции оптического окна сбоку показывают, что эта ракета должна иметь комбинированную систему наведения на цель, которая может включать в себя инерционное наведение, спутниковое наведение, оконечный радар и наведение по инфракрасному изображению. Таким образом, «Кинжал» может поражать не только неподвижные цели, но и большие надводные цели, такие как авианосцы и эсминцы.

Судя по общим характеристикам ракеты «Кинжал», она станет еще одним российским «убийцей авианосцев». Это позволяет осуществить достаточно большой вес ее боевой части. Если ракета комплекса «Искандер-М» способна нести почти 700 килограммов, масса боевой части ракеты «Кинжал» также должна быть в пределах 400-700 кг. В сочетании с высокой скоростью полета такая боеголовка дает огромную кинетическую энергию удара, и 1-3 попадания способно серьезно повредить самые крупные морские цели, такие как авианосцы и десантные корабли.

Истребитель, на котором проводились испытания ракеты «Кинжал», – перехватчик МиГ-31К. Ракета размещается ​​под его брюхом, и каждый МиГ-31К может нести один «Кинжал». Перехватчик МиГ-31К был модифицирован из МиГ-31ДЗ как раз для выполнения таких стратегических ударных задач.

МиГ-31 (кодовое название в НАТО – Foxhound) – хорошо известный перехватчик, разработанный в советское время. Двухместный самолет, созданный на основе перехватчика МиГ-25, имеет максимальную скорость полета 2,8 Маха и оснащен РЛС с фазированной антенной решеткой и инфракрасным устройством поиска и сопровождения целей. Он может дозаправляться в воздухе, имеет боевой радиус более 1500 километров. Он способен нести ракеты класса «воздух-воздух», такие как Р-33, Р-77 и Р-37М, и в основном используется для перехвата стратегических бомбардировщиков, крылатых ракет и других целей.

В настоящее время в российской армии насчитывается около 140 перехватчиков серии МиГ-31. Они состоят на вооружении 12 летных эскадрилий, большинство этих истребителей были модернизированы до последней версии МиГ-31БМ.

Для ракет «Кинжал» Россия модифицировала в 2018 году 6 истребителей МиГ-31. Учитывая огромную территорию России, в настоящее время в российских ВКС, по оценкам, может быть модифицировано более 30 МиГ-31, чтобы сформировать 2-3 эскадрильи для выполнения стратегических ударных и противоспутниковых задач.

На перехватчике МиГ-31 не раз отмечали появление загадочной ракеты черной окраски, такого же размера, как и у «Кинжала». Зарубежные эксперты считают, что это противоспутниковая ракета. В 1980-х годах Соединенные Штаты использовали истребители F-15 для успешного проведения испытаний противоспутниковых ракет ASM-135. В те же времена Советский Союз ответил использованием МиГ-31 для несения противоспутниковых ракет.

Ракеты «Кинжал» могут быть установлены не только на тактических самолетах, но и на бомбардировщиках. В декабре 2019 года последний усовершенствованный бомбардировщик Ту-22М3М (кодовое название НАТО – Backfire) впервые успешно совершил подобный полет. По сообщениям российских СМИ, ракета «Кинжал», установленная на Ту-22М3М, увеличит эффективную дальность поражения более чем на 50% – до 3000 километров. Бомбардировщик способен нести до 4 гиперзвуковых ракет. Причем «Кинжал» и усовершенствованная ракета дальнего действия Х-32 – два этих разных типа ракет могут взаимодействовать друг с другом, что значительно повысит боевую эффективность российской авиации против авианосцев стран НАТО.