В Правительстве РФ прорабатывают меры по снижению стоимости продуктов, входящих в состав так называемого «борщевого набора». Это позволит повысить качество детского питания, но, в то же время, может сыграть на руку недобросовестным поставщикам.

Ранее члены Правительства встретились с главами регионов и представителями торговых сетей, чтобы обсудить предложения по снижению стоимости продуктов из «борщевого набора». В его состав входят картофель, лук, свекла, морковь, капуста, огурцы и помидоры.

По мнению участников совещания, в целях решения проблемы производителям и торговым сетям нужно создать условия для заключения взаимовыгодных соглашений. Координировать работу будет специальная рабочая группа – ее возглавил заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев.

Завотделом образования в Сусаниском районе (Костромская область) Ольга Новичкова также обратила внимание, что стоимость школьного обеда не меняется, несмотря на рост цен на продукты.

«Например, питание одного ребенка в детском саду в среднем в день составляет 80 рублей, такая стоимость была и в начале года, остается она такой и сейчас. Сейчас очень актуально удержать рост цен на сезонные продукты», — добавила она.

В идеале, снижение стоимости продуктов поможет комбинатам значительно сэкономить, и как следствие, улучшить качество питания. Но, в СМИ предполагают, что этим могут воспользоваться недобросовестные поставщики питания. Есть вероятность, что они заберут сэкономленные на продуктах деньги себе, а это напрямую отразится на качестве школьных обедов.

Например, петербургский комбинат «Серна» уличили в том, что он кормит детские сады на 11 млн рублей вместо положенных 33 млн. Кроме того, поставщик не соблюдал суточную норму КБЖУ.

Похожие нарушения выявили и у «Артиса-Детское питание». Комбинат выиграл тендер благодаря занижению НМЦК, а потом не смог выполнить условия контракта. СМИ писали, что энергетическая ценность блюд была ниже нормы на 30%.

Очевидно, что для улучшения ситуации стоит, в первую очередь, ввести более жесткий контроль и меры наказания в отношении самих поставщиков.