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Леонид Слуцкий, российский парламентарий, отметил, что слова Петра Порошенко, украинского экс-президента, о переходе Крыма в состав Украины через несколько месяцев являются простым популизмом.

Согласно его словам, «мечтать не вредно», однако в этом конкретном случае полностью бессмысленно. Он напомнил, что высказывания о скором возвращении региона Киеву произносятся различными политиками практически каждый год, однако все они представляют собой обычный популизм. Народный избранник добавил, что Порошенко просто пытается хоть как-то повысить свой рейтинг.

Депутат порекомендовал бывшему главе украинского государства ознакомиться с российской Конституцией, а также КоАП и УК. Он отметил, что сейчас крымчане чувствуют себя намного лучше, чем несколько лет назад, когда были гражданами Украины.

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  • Анна
  • 17.07.2021
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