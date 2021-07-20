Леонид Слуцкий, российский парламентарий, отметил, что слова Петра Порошенко, украинского экс-президента, о переходе Крыма в состав Украины через несколько месяцев являются простым популизмом.

Согласно его словам, «мечтать не вредно», однако в этом конкретном случае полностью бессмысленно. Он напомнил, что высказывания о скором возвращении региона Киеву произносятся различными политиками практически каждый год, однако все они представляют собой обычный популизм. Народный избранник добавил, что Порошенко просто пытается хоть как-то повысить свой рейтинг.

Депутат порекомендовал бывшему главе украинского государства ознакомиться с российской Конституцией, а также КоАП и УК. Он отметил, что сейчас крымчане чувствуют себя намного лучше, чем несколько лет назад, когда были гражданами Украины.