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Соединенные Штаты в очередной раз насмешили весь мир своими заявлениями о «микроволновом оружии» России. Так, читатели шведского издания Dagens Nyheter вдоволь посмеялись над американцами и предложили проверить – а не было ли похмелья у дипломатов, на которых якобы воздействовали подобным видом вооружения.

Также под статьей о «гаванском синдроме», которую Соединенные Штаты время от времени перепечатывают, не добавляя ни единого факта или доказательства, шведские пользователи написали, что ситуация очень похожа на заговор против РФ.

Шведские ученые отметили, что электромагнитное оружие – это весьма опасная штука, которая не провоцирует симптомы «гаванского синдрома» на один раз. После использования такого вооружения состояние здоровья человека ухудшается очень и очень надолго. Именно поэтому никто его не применяет.

США объясняет применение РФ микроволнового оружия ее желанием получить от дипломатов какие-либо важные разведывательные данные. Однако эта цель так и не была достигнута.

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