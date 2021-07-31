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Попытки Конгресса США запретить Джо Байдену отменять санкции против «Северного потока-2» выглядят просто смешно, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

Он также отметил, что такая возня демонстрирует, что значимость России в мире стремительно растет. А те, кто называл ее «региональной страной», допустили серьезную ошибку.

Эксперты всего мира уже собрались для того, чтобы попытаться принизить значимость РФ. Но при этом они сами прекрасно видят, что ее действия в сфере энергетики в целом и «Северный поток-2» в частности вполне можно отнести к ключевым факторам в глобальной политике.

Вопрос строительства газопровода затрагивает Прибалтику и Польшу, Германию и целый ряд других европейских государств. Кроме того, США исключительно с Россией ведет переговоры по обеспечению стратегической безопасности в мире. Поэтому потуги Конгресса, называющего РФ «региональной страной» выглядят смешными в глазах международного сообщества.

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