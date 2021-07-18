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Евгений Сатановский, военный эксперт, посмеялся над заявлением СБУ о том, что Сергей Шойгу, руководитель Минобороны РФ, должен прибыть в Мариуполь на дознание из-за обстановки в Донбассе.

Согласно его словам, похожая ситуация произошла около 5 лет назад, когда президентом Украины был Петр Порошенко. Он также задался вопросом, почему главу российского оборонного ведомства вызвали именно в Мариуполь, отметив, что Шойгу является весьма «мобильным» человеком, который при необходимости может приехать прямо в Киев, но в сопровождении своих войск.

Специалист отметил, что такими темпами Владимир Зеленский, украинский лидер, может решить вызвать к себе своего российского коллегу Владимира Путина, чтобы тот объяснился за свою статью о едином российском и украинском народе. Сатановский считает, что это бы соответствовало нынешнему стилю Киева.

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