Полицейский Антон Безчетвертев, которого задержали по подозрению в убийстве несовершеннолетней, два года назад сам раскрыл убийство школьницы, сообщает издание «МК». Тогда он получил компьютер в качестве премии за то, что нашел преступника.

Напомним, что сейчас Безчетвертев подозревается в убийстве школьницы, которая жила с ним в одном подъезде. Сам он рассказал, что случайно совершил наезд на девочку на личном автомобиле и убил ее, чтобы скрыть следы преступления.

Правоохранители рассматривают и еще одну версию. Они предполагают, что подполковник имел со школьницей любовную связь. Вероятно, она его шантажировала, поэтому Безчетвертев сперва сымитировал аварию, а затем добил оставшуюся в живых девочку.

Инцидент произошел в поселке Петра Дубрава Самарской области. Тело школьницы с несколькими ножевыми ранениями было обнаружено на дороге. Очевидцы рассказали, что рядом с ней в тот день видели полицейского.