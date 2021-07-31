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Власти Петербурга внесли изменения в постановление №121, в рамках которого со 2 августа фуд-корты возобновят свою работу в ТЦ. Больше месяца заведения общепита были закрыты из-за роста заболеваемости коронавирусом. Общественное давление, внимание СМИ и проведение круглых столов с представителями частного сектора помогли изменить ситуацию. Теперь предприятия смогут функционировать, но на условиях комитета по торговле, курируемого вице-губернатором Максимом Соколовым.

В частности, владельцев заведений обязали контролировать наполняемость и рассадку зала, проводить термометрию и контролировать поток посетителей. Так, на территории в 4 кв. метра должно находиться не более одного человека. Кроме того, на фуд-кортах должны быть оборудованы отдельные вход и выход.

Как пишет «Деловой Петербург», такие меры приведут к большим очередям, особенно в крупных ТЦ. Например, «Невский центр» и «Лиговъ» ежедневно посещают десятки тысяч людей. Площадь фуд-кортов в этих торговых центрах составляет около 500 кв. метров. То есть, одновременно в заведениях общепита смогут находиться 125 человек, а остальные будут вынуждены ждать на входе.

Также Смольный намерен контролировать соблюдение условий через камеры, которые планируют установить рядом с фуд-кортами. В связи с этим, в первые недели после открытия, владельцев заведений, вероятно, ожидает большое количество штрафов.

Стоит отметить, что бизнес находится в ситуации, когда после простоя в 1,5 месяца необходимо найти средства на покупку оборудования, а также оплату налогов, аренды и труда работников. Применение штрафов может ухудшить положение предпринимателей, оставшихся без финансовых льгот. Однако, некоторые игроки рынка настроены оптимистично и полагают, что к сентябрю получится восстановить прежние объемы выручки.

«Я думаю, что гости достаточно быстро привыкают ко всем изменениям, я надеюсь, что к сентябрю восстановится трафик», – заявил гендиректор сети ресторанов «Теремок» Виталий Свидовский.

Приток посетителей с началом учебного года, действительно, может вырасти, а за ним – и статистика заболеваемости, из-за чего Смольный может снова закрыть фуд-корты. Как можно заметить, под удар они попадают в числе первых, а восстанавливаются – одними из последних.

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  • Анна
  • 29.07.2021
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